Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Costa Rica se ubica a la cabeza de los países de América Latina con la mayor estancia media hospitalaria por paciente, un indicador crítico que refleja tensiones operativas, saturación en los centros médicos y cuellos de botella en el proceso de alta.

De acuerdo con las cifras del informe internacional “Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026”, elaborado de forma conjunta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, la permanencia de los pacientes en los hospitales costarricenses supera la media regional, pero se mantiene por debajo del estándar del resto de países que forman parte de dicho ente.

“En once países de América Latina y el Caribe (ALC) con datos disponibles, la estancia media (EM) en los hospitales es de alrededor de 5.7 días, más corta que el promedio de la OCDE de 7.9 días. Las estancias más largas se observan en Costa Rica, con alrededor de 7.1 días en promedio, seguida de Panamá (6.7 días) y Chile (6.1 días)”, dice el informe.

Esta prolongada permanencia evidencia serios problemas en la rotación de camas y en la oferta de servicios de rehabilitación. Asimismo, en la atención de emergencias agudas, el informe expone que “Paraguay (11.8%), Costa Rica (15.3%) y México (17.0%) reportan una mortalidad marcadamente más alta” a los 30 días del ingreso por accidente cerebrovascular isquémico frente al promedio de ALC (9.9%) y la OCDE (8.7%).

Incremento en la mortalidad por violencia

A las complejidades de la atención hospitalaria se suma un acelerado deterioro en los indicadores de violencia interpersonal e inseguridad.

“La mortalidad por lesiones debidas a la violencia muestra un aumento del 82,5% en los países de ALC23 entre 2000 y 2023, mientras que la OCDE tuvo, en cambio, un descenso del 34,9%”, reza el texto.

En esta preocupante tendencia de crecimiento de la violencia en la región, Costa Rica registra uno de los repuntes más drásticos.

El reporte destaca de manera textual que “el mayor crecimiento se observó en Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Costa Rica, con más del 155%”.

Este incremento continuo rompe con la percepción histórica de paz en el país y presiona de forma constante las salas de urgencias y de traumatología.

¿Referente en salud?

Pese a estos complejos retos, el informe internacional confirma fortalezas clave que sostienen a Costa Rica como un referente en salud pública en la región. En la longevidad de la población, el documento señala textualmente: “Los países con la mayor esperanza de vida en 2024 fueron Chile y Costa Rica, con alrededor de 81 años, seguidos de cerca por Panamá, con poco menos de 80 años”.

De igual manera, en tecnología e información sanitaria, el reporte resalta la integración del Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

“Costa Rica, Perú y Paraguay reportan un enlace casi integral entre los conjuntos de datos de atención primaria, hospitalarios, de prescripción y de mortalidad”.

Adicionalmente, en recursos humanos, la publicación remarca que Costa Rica reporta 11.6 farmacéuticos por cada 10 mil habitantes, por encima del promedio de la OCDE de 8.7, mientras que el promedio de ALC21 es apenas de 3.6.

Indicador Sanitario Clave Costa Rica Promedio ALC Promedio OCDE Estancia media hospitalaria 7.1 días 5.7 días 7.9 días Letalidad hospitalaria por ACV isquémico 15.3% 9.9% 8.7% Crecimiento de mortalidad por violencia (2000-2023) +155% +82.5% -34.9% Esperanza de vida al nacer 81.3 años 74.6 años 81.3 años Gasto público en salud (% del presupuesto total) 24.9% 13.2% 15.5% Farmacéuticos (por cada 10 mil habitantes) 11.6 3.6 8.7

Fuente: OCDE

Observaciones emitidas por el organismo