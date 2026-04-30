Costa Rica tendrá segundo vuelo directo con Toronto: estos son los detalles

Costa Rica contará con un vuelo directo entre las ciudades de Toronto, Canadá, y Alajuela, a partir del 2 de diciembre, por medio de la aerolínea canadiense Porter Airlines.

Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la línea tendrá cuatro vuelos semanales y el servicio se extenderá hasta el 30 de abril del 2027 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“Esta nueva ruta desde Toronto genera oportunidades significativas para que más viajeros descubran la esencia del ‘Pura Vida’, experimenten la calidez de nuestra gente y se reconecten con la naturaleza a través del modelo de turismo sostenible que define a Costa Rica. Agradecemos la confianza de Porter Airlines al elegir a Costa Rica como uno de sus primeros destinos internacionales en América Latina, así como su compromiso con la expansión de la conectividad en un período de tiempo tan corto”, indicó William Rodríguez, ministro de Turismo.

La conexión anunciada es la segunda de la empresa Porter, dado que en diciembre del año pasado inauguró los vuelos desde Toronto y Ottawa hacia el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

De acuerdo con los datos más recientes de visitación turística del ICT, Canadá se consolida como el segundo mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, con un registro de 147 mil viajeros por la vía aérea, durante el primer trimestre del presente año.