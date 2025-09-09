El tercer día de competencia de los ISA World Surfing Games en El Salvador dejó emociones encontradas para la selección nacional de surf de Costa Rica, con destacados avances en la rama masculina y retos importantes en la femenina.

En El Sunzal, El Salvador, Tosh Talbot vivió un heat lleno de suspenso. El surfista de Matapalo, Puerto Jiménez, tuvo que esperar siete minutos para conocer su última puntuación, que finalmente fue de 7.83, asegurando su avance a la ronda 3 del evento principal. Talbot sumó un total de 12.66 puntos. “Se siente increíble, fue un heat bastante difícil y estoy emocionado por lo que viene. Durante esos minutos tuve el corazón acelerado, pero estoy super feliz de poder avanzar”, comentó el surfista tico.

Por su parte, en La Bocana, las mujeres de la selección enfrentaron jornadas complicadas en la ronda 2. Mikela Castro, de Limón, quedó cuarta de su serie con 3.60 puntos, pasando al heat 2 del repechaje. Leilani McGonagle, representante de Pavones, terminó tercera con 10.13 puntos, muy cerca de avanzar a la ronda 3 del evento principal. Rachel Agüero no logró superar a sus competidoras, con una combinación de 6.47 puntos.

A pesar de los resultados, Costa Rica mantiene a todo su equipo en competencia, con los hombres avanzando en el evento principal y las mujeres preparándose para su oportunidad en el repechaje 2.

La acción continuará en los próximos días, con la esperanza de que la selección nacional pueda consolidar su presencia en las rondas finales del torneo.