Costa Rica supera la docena de extraditables detenidos

Un policía y 3 ciudadanos fueron apresados durante el fin de semana

Tras la entrada en operación de la reforma al artículo 20 de la Constitución Política, permitiendo así la extradición de nacionales a otros países; Costa Rica superó la docena de detenidos en menos de seis meses.

Un total de 13 personas podrían enfrentar la justicia en el extranjero, esto tras los operativos que se dieron este fin de semana con el objetivo de capturar a un policía activo de la Fuerza Pública, junto a otros tres personas; quienes se suman a la lista de posibles extraditados.

Dichas detenciones se dieron con la finalidad de dar curso a una solicitud de extradición emitida por el Tribunal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, ya que en apariencia los sujetos manejarían una red de tráfico internacional de cocaína en el sur del país; específicamente en las zonas de Golfito y Coto Brus.

Las acciones fueron coordinadas entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública de Costa Rica y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

“Son dos detenidos a cargo del OIJ, dos detenidos a cargo de la policía de control de drogas. Estos son las cuatro personas, todos ellos ya han sido detenidos y todos ellos están siendo puestos a disposición judicial”, detalló Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública tras los operativos.

Mario Zamora Ministro de Seguridad Pública “Les puedo confirmar que la policía de control de drogas ha sido clave en la operación con la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) para efectos de poder concretar este proceso de extradición”.

Entre los sospechosos figura un oficial activo de la Fuerza Pública identificado como Corella, alias “Rojo”, y tres civiles apellidados Cordero Obregón, alias “Candado”, “Pallín” o “El Gordo”; Castro Muñoz, de alias “Lalo” o “Precioso”; y Ramírez Arguedas, alias “Kimba”.

La feria de detención se produjo en el contexto de una investigación que atribuye al grupo el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia a través de Costa Rica, usando rutas marítimas, aéreas y terrestres hacia México y luego hacia Estados Unidos, durante el periodo aproximado de 2017 a 2020.

En el caso investigado por organismos nacionales e internacionales se identificó incluso el uso de pistas clandestinas en el Pacífico Central y barcos para el transporte de estupefacientes.

“El oficial inició labores en el año 2007. Trabajó en fuerza pública, prestó colaboración durante 2 años a la policía de fronteras y luego regresó a fuerza pública. Destacado en la zona sur del país, tiene una categoría de agente uno, es decir, realiza labores regulares de policía; y estaba últimamente destacado como conductor de una de las radiopatrullas”, detalló Zamora sobre el oficial detenido.

Las investigaciones del Tribunal del Distrito Sur señalan que además el grupo narcotraficante operaba desde Golfito, donde organizaba el traslado y resguardo de importantes cargamentos de cocaína procedentes de embarcaciones marítimas; y se les relaciona con la incautación de más de tres toneladas de droga.

Sobre ello, el fiscal general, Carlo Díaz, señaló que “sin importar el nivel o participación de cualquier persona dentro de una organización criminal, el trabajo cercano del Ministerio Público y las autoridades costarricenses en conjunto con la DEA se mantendrá, con el objetivo de acreditar los delitos que se les imputa”.