Costa Rica suma 17 medallas en Grand Prix Cali 2026

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La delegación costarricense firmó una sobresaliente actuación en el Grand Prix Cali 2026, logrando podios en múltiples pruebas de paratletismo y 17 medallas.

Sherman Guity, conquistó la medalla de oro en los 100 metros planos de la categoría T64 y en los 200 metros.

Las pruebas de pista contaron también con la destacada participación de Melissa Calvo en la categoría T13, obteniendo la medalla de plata en los 100 metros planos y la medalla de bronce en los 400 metros planos.

Asimismo, Sophia Orozco alcanzó la medalla de plata en los 400 metros planos T37, mientras que María José Martínez aseguró la medalla de bronce en los 400 metros planos T12.

En la categoría T54, Daniel Fajardo tuvo una presentación de gran nivel al adjudicarse dos medallas de plata.

El atleta subió al segundo escalón del podio tanto en la prueba de 400 metros planos como en la competencia de 100 metros triciclos.

Completando el desempeño tico en la categoría T54, Laurens Molina logró la medalla de plata en los 1500 metros triciclos y sumó además la medalla de bronce en los 400 metros planos.

De esta manera, los deportistas nacionales aseguraron preseas en eventos de 100, 400 y 1500 metros tanto en carreras planas como en triciclos.