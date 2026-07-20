Costa Rica sube posiciones en el ranking FIFA

Concluida la Copa del Mundo 2026, la FIFA dio a conocer el nuevo ranking de selecciones y tuvo como líder a España.
El cuadro europeo se posicionó en el primer lugar con su reciente consagración en el Metlife Stadium ante Argentina. Precisamente, la Albiceleste cayó una posición y ahora se ubica en la segunda plaza por encima de Francia e Inglaterra respectivamente.
Una de las sorpresas de dicho top fue México, país que escaló hasta el 10° puesto gracias a su actuación como uno de los anfitriones del Mundial.
Otro equipo que escaló en la tabla fue Costa Rica. La Tricolor, a pesar de sus derrotas en la fecha FIFA de junio ante Colombia y el conjunto inglés, subió hasta la 51° casilla estando en la 53° anteriormente.
Por su parte, los combinados mundialistas que más bajas sufrieron en el ranking fueron las siguientes:
Mientras que Noruega (de 31° a 12°), Ghana (de 73° a 65°) y Paraguay (de 41° a 34°) fueron las que más subieron.
Sebastián Vargas Sánchez
Colaborador Grupo Extra