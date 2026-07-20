Costa Rica sube posiciones en el ranking FIFA

Concluida la Copa del Mundo 2026, la FIFA dio a conocer el nuevo ranking de selecciones y tuvo como líder a España.

El cuadro europeo se posicionó en el primer lugar con su reciente consagración en el Metlife Stadium ante Argentina. Precisamente, la Albiceleste cayó una posición y ahora se ubica en la segunda plaza por encima de Francia e Inglaterra respectivamente.

Foto: AFP

Una de las sorpresas de dicho top fue México, país que escaló hasta el 10° puesto gracias a su actuación como uno de los anfitriones del Mundial.

Otro equipo que escaló en la tabla fue Costa Rica. La Tricolor, a pesar de sus derrotas en la fecha FIFA de junio ante Colombia y el conjunto inglés, subió hasta la 51° casilla estando en la 53° anteriormente.

Foto: AFP

Por su parte, los combinados mundialistas que más bajas sufrieron en el ranking fueron las siguientes:

Túnez : De 45° a 57° (12 posiciones).

: De 45° a (12 posiciones). Uzbekistán : De 50° a 60° (10 posiciones).

: De 50° a (10 posiciones). Panamá : De 34° a 44° (10 posiciones).

: De 34° a (10 posiciones). Jordania : De 63° a 73° (10 posiciones).

: De 63° a (10 posiciones). Chequia : De 40° a 48° (8 posiciones).

: De 40° a (8 posiciones). Corea del Sur: De 25° a 32° (7 posiciones).

Los tunecinos fueron el segundo peor cuadro del certamen / Foto: AFP

Mientras que Noruega (de 31° a 12°), Ghana (de 73° a 65°) y Paraguay (de 41° a 34°) fueron las que más subieron.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra