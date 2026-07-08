Costa Rica solicita exclusión de aranceles

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) presentó una carta dirigida a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), bajo el oficio USTR-2026-0265, del que Grupo Extra tiene copia, en la que el Gobierno solicita la exclusión de las medidas arancelarias propuestas por la administración norteamericana, de forma que se puedan preservar las condiciones de acceso negociadas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR).

“Este enfoque refleja la naturaleza complementaria de la relación comercial bilateral, ya que nuestras exportaciones hacia Estados Unidos se concentran en sectores que fortalecen, en lugar de desplazar, la producción y la competitividad estadounidense”, indicó Indiana Trejos, ministra de Comex, en el documento presentado. Costa Rica alega que muchas de las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos, en el sector de manufactura, forman parte del ecosistema de dispositivos médicos estadounidense, lo que permite una integración entre ambos países en las cadenas de valor y contribuye a una mayor competitividad de los productos finales.

Además, en el caso de los bienes agrícolas, se destaca que se trata de alimentos que no se producen en Estados Unidos debido a condiciones climáticas o limitaciones en la capacidad productiva.

“Aranceles adicionales en varios de estos productos podrían aumentar los costos de las empresas estadounidenses y los consumidores, interrumpiendo las cadenas de suministro regionales”, agregó Trejos. De acuerdo con la jerarca, mantener condiciones favorables para Costa Rica refuerza una relación de beneficio mutuo en el ámbito económico, ya que el país complementa muchos de los procesos productivos de Estados Unidos e importa los productos terminados.

El Gobierno norteamericano realiza una investigación sobre varias naciones que importan bienes provenientes de economías que no prohíben ni limitan el trabajo forzoso, por lo que se les impondría un arancel del 12,5% a las exportaciones costarricenses.

“Costa Rica manifiesta respetuosamente que la investigación no ha identificado evidencia de que las exportaciones costarricenses sean producidas mediante trabajo forzoso o que contribuyan a las preocupaciones abordadas por las medidas propuestas. En esas circunstancias, la imposición de aranceles adicionales difícilmente contribuiría a alcanzar los objetivos de la investigación”, señaló Trejos.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, cuyas compras internacionales superaron los $10 mil millones durante 2025.