Costa Rica será sede del Parkour más extremo de la región

Costa Rica organizará por primera vez el Abierto Centroamericano y del Caribe de Parkour, un evento que reunirá a 63 atletas provenientes de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, además de la delegación costarricense. La competencia se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Gimnasio Nacional.



Según informó Lorena Villarreal, presidenta de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines (FDGA), el país estará representado por 44 atletas de distintos clubes nacionales, quienes competirán en las modalidades de Speed Run y Freestyle. Las jornadas iniciarán a las 8:30 a.m. y se extenderán hasta las 3:00 p.m. durante los tres días.



El torneo es organizado por la FDGA con el apoyo del ICODER y la Confederación Centroamericana de Gimnasia. La entrada será completamente gratuita, para que el público pueda disfrutar de la agilidad, técnica y adrenalina que ofrece esta disciplina urbana.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra