Durante diez días, los escenarios de San José se llenarán de acentos, historias y miradas provenientes de distintos rincones de Iberoamérica.

Del 10 al 19 de abril de 2026, la capital será sede del Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica, una nueva plataforma cultural que reunirá a compañías nacionales e internacionales para celebrar el teatro.

El evento reunirá a 24 agrupaciones escénicas: 12 procedentes del extranjero y 12 costarricenses.

La primera edición rendirá homenaje al reconocido director y maestro del teatro Lucho Barahona, en reconocimiento a su legado y a su contribución al crecimiento del movimiento teatral en Costa Rica.

“Nosotros tenemos una larga tradición teatral y creemos que llegó el momento para crear espacios que nos permitan reflexionar sobre este arte”, expresó Jorge Rodríguez, ministro de Cultura.

Las funciones se desarrollarán en diferentes recintos culturales de la capital, entre ellos el Teatro Popular Melico Salazar, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro de la Aduana Alberto Cañas, el Teatro 1887, el Taller Nacional de Teatro, el Teatro de la Danza, el Teatro La Villa y la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Las entradas podrán adquirirse en la boletería del Teatro Popular Melico Salazar. Además, los talleres y actividades de formación serán gratuitos, aunque requerirán inscripción previa debido al cupo limitado.