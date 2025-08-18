Costa Rica será uno de los escenarios principales del nuevo reality show español “Hasta el fin del mundo”, una ambiciosa producción de la cadena televisiva TVE que acaba de arrancar y que promete llevar al límite a seis parejas de celebridades en una travesía inolvidable por América Latina.

Famosas como Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes ya han emprendido su viaje desde España con destino a suelo nacional.

El equipo partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en compañía de la reconocida presentadora Paula Vázquez, quien guiará este formato extremo, basado en el exitoso “Race Across the World”.

El show propone una ruta de más de 16 mil kilómetros, sin aviones, celulares, GPS ni lujos. Solo un modesto presupuesto y el ingenio de los participantes.

Costa Rica, junto a Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, será parte del exigente recorrido.

El formato desafía a los famosos a cruzar fronteras, sortear obstáculos y trabajar durante el trayecto para avanzar.

Entre las parejas que enfrentarán esta prueba se encuentran: