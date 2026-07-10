Costa Rica se solidariza con España tras mortal incendio

Costa Rica expresó su solidaridad con el pueblo y gobierno de España luego del incendio forestal en la localidad de Almería que ha dejado alrededor de 12 muertes y decenas de desaparecidos.

Así lo informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de un comunicado.

“Costa Rica extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y se suma a las muestras de apoyo con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la Cancillería.

A la vez, expresa “la firme esperanza de que el hermano país y sus habitantes puedan sobreponerse a las pérdidas causadas por esa devastadora tragedia”.

Foto: AFP

Un potente incendio que se expandió a gran velocidad en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, causó la muerte de 11 personas que trataban de huir de las llamas, muchas de las cuales podrían ser extranjeras, mientras que otras 19 siguen sin localizar, según datos provisionales difundidos este viernes.

El fuego se expandió rápidamente el jueves en la zona de los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas en zonas forestales, atrapando a quienes trataban de huir, de acuerdo con las primeras investigaciones.