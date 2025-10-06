El presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), Óscar Ávila, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en la más reciente Vuelta Femenina a Costa Rica, la primera con cinco etapas bajo el actual formato y que terminó este domingo.

Ávila aseguró que la Junta Directiva cumplió con los objetivos trazados y que el balance general es “positivo desde todo punto de vista”. Durante la competencia, el jerarca recibió comentarios favorables tanto de equipos nacionales como internacionales.

“Costa Rica es un país que ha crecido muchísimo y se ha profesionalizado mucho en lo que son los eventos”, afirmó Ávila, destacando que varios conjuntos extranjeros manifestaron su sorpresa por el nivel de organización y seguridad mostrado en la carrera.

La Federación ya se enfoca en la planificación del próximo año. “No se para, el calendario es bien saturado con todas las modalidades del ciclismo”, señaló Ávila, confirmando que desde ya se trabaja en la Vuelta a Costa Rica, uno de los eventos más esperados del calendario deportivo nacional.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador