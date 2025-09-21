Costa Rica es el mayor exportador de pupas de mariposas en el mundo, con mercados principalmente en Estados Unidos y Europa.
Este modelo de negocio, más allá de ser un ingreso económico para el país, también impulsa la sostenibilidad, ya que son utilizadas para estudios y conservación en diferentes lugares del mundo.
De la misma forma, es una forma de hacer turismo. Cientos de turistas de diferentes países disfrutan visitar mariposarios, conocer cómo viven y ver las diferentes especies.
“Costa Rica, gracias a su gran conocimiento en las mariposas y muchas ticas y ticos preparados, hacen que el país sea una industria y un líder mundial en el turismo con mariposas”, aseguró el experto.
En Costa Rica hay más mariposarios por metro cuadrado que cualquier otro país del mundo.
A nivel de exportaciones, al menos el 50% tiene destino Estados Unidos, un 30% a Canadá y el resto se distribuye en diferentes países.