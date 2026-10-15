Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Costa Rica continúa marcando el pilar de la transformación digital en la región. Según el más reciente informe Global AI Diffusion (Q2 2026), elaborado por el Microsoft AI Economy Institute, el país se posicionó como el líder indiscutible de Latinoamérica en la adopción de inteligencia artificial generativa.

Durante el segundo trimestre de 2026, Costa Rica alcanzó una tasa de uso del 29,7% de su población en edad de trabajar (personas entre 15 y 64 años), registrando un crecimiento continuo de 1,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año.

Con esta cifra, el territorio nacional no solo encabeza la tabla en América Latina por encima de economías como Colombia (25,9%), Chile (24,0%), México (21,4%) y Brasil (20,2%), sino que también supera a potencias globales en tecnología como Japón (24,7%).

Top 10 de Latinoamérica en Adopción de Inteligencia Artificial (Q2 2026)

Costa Rica: 29,7% República Dominicana: 25,8% Uruguay: 25,7% Panamá: 24,2% Chile: 24,0% Argentina: 23,4% México: 21,4% Ecuador: 20,3% Brasil: 20,2% El Salvador: 20,1%

Liderazgo en el Sur Global

El estudio de Microsoft destaca que, a nivel global, la adopción de IA alcanzó un promedio del 18,8%, mientras persiste una brecha entre el Norte Global (28,8%) y el Sur Global (16,2%). Sin embargo, el desempeño de Costa Rica lo coloca en el renglón superior de las economías emergentes, acercándose a los niveles de penetración que registran países europeos como Finlandia (30,6%) o Eslovenia (30,1%).

De acuerdo con el análisis de uso, en las economías del Sur Global destaca un fuerte enfoque de la IA orientada al aprendizaje autodidacta (+29,2%) y el apoyo académico (+32,3%), además de la creación y edición de código, texto e imágenes.

El reporte concluye que la penetración de herramientas de código abierto y el acceso democratizado mediante aplicaciones está facilitando que los países con alta conectividad y talento digital, como Costa Rica, aprovechen estas tecnologías para impulsar la productividad, la educación y el desarrollo económico.