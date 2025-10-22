La selección masculina de hockey sobre césped de Costa Rica se proclamó campeona centroamericana al vencer por 5-1 a Guatemala en la final de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

En la rama femenina, Costa Rica se llevó la medalla de plata tras una final muy pareja ante Guatemala, donde las anfitrionas se impusieron en los minutos finales a la Tricolor ganándoles por la mínima.

El desempeño del conjunto femenino reafirmó el crecimiento del hockey en el país.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra