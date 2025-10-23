Costa Rica logró reducir la subalimentación a menos de un 2,5%, lo que permitió que nuestro país saliera del Mapa del Hambre, una lista que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este indicador mide el porcentaje de personas que no consumen la cantidad de alimentos suficiente para obtener la energía necesaria para llevar una vida normal, activa y saludable. En el 2000, afectaba a un 4,6% de los costarricenses.

“Salir oficialmente del Mapa del Hambre, no es solo un logro para Costa Rica, es un ejemplo inspirador para toda América Latina y el Caribe”, comentó Máximo Torero, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO.

Fotografía Jorge Castillo

Por su parte, Víctor Carvajal destacó la importancia de un trabajo articulado entre los sectores productivos, las instituciones públicas y la cooperación internacional.

“La seguridad alimentaria requiere de un compromiso permanente que se construye desde el trabajo de los territorios rurales, con las familias productoras, con la ciencia y con la innovación sostenible, para fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso a los alimentos, garantizando el derecho a la alimentación adecuada para todas las personas”, mencionó el jerarca.

Brasil, Chile, Guyana y Uruguay se suman a la lista de países que no figuran en la lista.

A nivel de Latinoamérica, el hambre afecta a 170 millones de personas.