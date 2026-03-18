Costa Rica rompe relaciones con Cuba

Gobierno toma postura contra régimen de Miguel Díaz

El mandatario Rodrigo Chaves tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Cuba, así como de cerrar la embajada costarricense en La Habana y pedir al país isleño que tome las mismas medidas de manera recíproca.

“El Gobierno no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esta isla hermosa”, comentó el mandatario.

La administración Chaves Robles recriminó al “régimen comunista cubano” encabezado por Miguel Díaz, asegurando que mantiene a su población en poblaciones precarias.

“Esta medida responde a la profunda preocupación del país. Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo a las limitaciones de las libertades”, subrayó el canciller Arnoldo André Tinoco.