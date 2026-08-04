Costa Rica rompe racha de 10 años y clasifica al Mundial Sub-20 

Tras una década de ausencia en la máxima cita de la categoría, la Selección Sub-20 de Costa Rica selló su regreso al Mundial en un encuentro cargado de dramatismo.

El equipo dirigido por Randall Row logró sobreponerse a un inicio adverso y, tras empatar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, superó a Haití en una definición por penales donde la efectividad fue clave para alcanzar el objetivo.

El partido inició cuesta arriba para “La Sele”, que se vio superada por la intensidad física y el asedio constante de los caribeños en la zaga nacional.

Al minuto 9’, Clavens Exantus adelantó a Haití con un potente remate que venció al arquero Ian O’Rourke.

A pesar de verse sobrepasada en el medio campo y las bandas durante gran parte del primer tiempo, la escuadra costarricense logró resistir y equilibrar las acciones antes del descanso.

En la segunda mitad, el ingreso de Dax Palmer y David Garro le dio un nuevo aire al conjunto nacional, permitiendo que Yherlan Sosa anotara el empate definitivo al minuto 55’ mediante el cobro de un penal.

El juego se extendió a los tiempos extra, donde el desgaste físico pasó factura a los ticos; O’Rourke terminó el encuentro cojeando y Gabriel Sibaja sufrió una lesión notable, mientras Haití dominaba la posesión sin lograr concretar sus opciones en ataque.

La clasificación se decidió desde el punto de penal, donde Costa Rica mostró una puntería impecable.

Las anotaciones de Sosa, Palmer, Garro, Leal y el guardameta O’Rourke aseguraron la victoria, aprovechando el único fallo del equipo haitiano por parte de Tanis. Con este resultado, la “Tricolor” celebra un sufrido pero histórico retorno a la élite del fútbol juvenil internacional.