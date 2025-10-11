Costa Rica se convertirá en el punto de encuentro de más de 400 representantes de universidades, centros de investigación y organismos académicos de todo el continente americano, quienes se reunirán el próximo 14 de octubre en la sede de Aranjuez de la Universidad Hispanoamericana (UH) para analizar los nuevos desafíos de la educación superior en un contexto global cada vez más cambiante.

El evento, organizado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI), reunirá a rectores, vicerrectores, líderes universitarios e investigadores que debatirán sobre innovación educativa, cooperación interuniversitaria y estrategias para impulsar la internacionalización del conocimiento.

Según explican los organizadores, además de discutir el futuro de la educación superior, también plantearán acciones concretas para fortalecer el vínculo entre las universidades.

Pretenden potenciar el papel de la academia en la solución de problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a la región.

Según la casa de enseñanza que será sede, la Asamblea General de la OUI representa una oportunidad para repensar la educación superior en clave de humanidad, innovación y compromiso social.

“Desde Costa Rica abrimos nuestras puertas al diálogo académico y a su adaptación a los nuevos escenarios tecnológicos, convencidos de que solo compartiendo experiencias podremos construir soluciones globales con impacto local”, señaló Francisco Préstamo Gil, rector de la UH.

Un espacio para el liderazgo femenino

En el marco de esta asamblea, se desarrollará también el Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior (Emulies), una iniciativa de la OUI que promueve la participación y el liderazgo de mujeres en los ámbitos de dirección universitaria.

Este foro se realizará los días 13 y 14 de octubre y contará con la participación de rectoras, vicerrectoras y directivas de diversos países.

Relevancia para Costa Rica

Según mencinó la UH, la realización de esta asamblea en el país reafirma el reconocimiento internacional del sistema universitario costarricense, caracterizado por su compromiso con la educación inclusiva, la sostenibilidad y la calidad académica.

Costa Rica mantiene una participación activa dentro de la OUI a través de instituciones públicas y privadas, así como del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Unión de Rectores de Universidades Privadas (Unire), ambos miembros asociados del organismo.

Ser sede del encuentro, además, posiciona al país como un actor clave en la definición de políticas regionales en educación superior.