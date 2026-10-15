Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Costa Rica será sede del X Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los retos del sector y compartir estrategias de prevención.

La actividad se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El encuentro está dirigido a representantes del transporte terrestre de carga, navieras, puertos, entes gubernamentales, empresas de seguridad, exportadores, importadores y otros actores vinculados a la cadena logística nacional e internacional.

El evento es organizado por la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE), la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (CANATRAC) y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES).

Expertos compartirán experiencias internacionales

La agenda contará con la participación de un exagente de la DEA, diplomáticos y representantes de cuerpos policiales europeos, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre seguridad en la cadena logística.

Entre los panelistas anunciados se encuentran Armando Jacomino, consultor en cadena de suministros, y Diego Soria, director de Seguridad de Dole Fresh Fruit para Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

Sumado a ello, representantes del Ministerio de Seguridad Pública, la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial, así como de la Policía de Control de Drogas, expondrán desafíos y estadísticas sobre la contaminación y el robo de mercancías.

Durante el congreso se abordarán la gestión de riesgos, la prevención del robo y la contaminación de mercancías, así como las oportunidades para mejorar los procesos de supervisión dentro del sector.

Edición anterior del Congreso.

Un encuentro para fortalecer la prevención

La décima edición busca generar un espacio de intercambio entre empresas, autoridades y especialistas, con herramientas que permitan fortalecer la protección de los cargamentos.

La convocatoria se desarrolla en un contexto de preocupación por los delitos que afectan al sector. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, durante 2025 se registraron 156 denuncias por sustracción de contenedores en Costa Rica.

Alajuela concentró 58 casos, seguida de Puntarenas con 32 y Limón con 26.

Ante este panorama, el encuentro pondrá el foco en compartir experiencias y analizar soluciones para mejorar la seguridad de las mercancías a lo largo de la cadena logística.

Las personas interesadas en participar en el X Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística pueden inscribirse por un costo de $150 IVAI para asociados de NAVE, CANATRAC y ACES, así como por una tarifa de $180 IVAI para el público en general.

En ambos casos, el precio incluye acceso a las ponencias, la feria comercial interna, el almuerzo y el estacionamiento, con entradas disponibles a través del sitio web congresoseguridaddemercancias.com

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