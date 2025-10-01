El Centro de Convenciones de Costa Rica será el escenario del Congreso del Comercio 2025– Era del Consumidor: Tecnologías y Tendencias para Tomar Decisiones, el próximo 2 de octubre.

Este encuentro internacional se centrará en el análisis de cómo la inteligencia artificial (IA), la longevidad de la población y la conectividad están transformando profundamente la relación entre empresas y consumidores.

El evento reunirá a delegaciones internacionales y expertos globales que analizarán tendencias clave en consumo, inteligencia artificial y transformación digital.

Se ofrecerán más de 10 conferencias y paneles diseñados para proveer herramientas prácticas que mejoren la productividad, la experiencia de compra y la competitividad del sector.

Entre las conferencias más destacadas se encuentra la del colombiano Gabriel Vallejo, quien abordará el concepto del Consumidor 5.0 y la crucial importancia de generar experiencias memorables potenciadas por la IA.

“Actualmente, la experiencia pesa más que el producto o el precio”, mencionó Gabriel Vallejo.

El programa incluye la participación de especialistas de alto nivel provenientes de diversos países como:

Desde El Salvador, Pablo Bullrich (Growth Digital – representante exclusivo de Google Ads en Latinoamérica y el Caribe) expondrá sobre cómo repensar el full funnel.

(Growth Digital – representante exclusivo de Google Ads en Latinoamérica y el Caribe) expondrá sobre cómo repensar el full funnel. El argentino Diego Bernardini traerá un análisis sobre los retos derivados de la nueva longevidad.

traerá un análisis sobre los retos derivados de la nueva longevidad. De Colombia, Daniel Vega compartirá conocimientos sobre innovación en cadenas de suministro y la promesa de entrega en el comercio electrónico.

compartirá conocimientos sobre innovación en cadenas de suministro y la promesa de entrega en el comercio electrónico. El panameño Alejandro Fernández con la conferencia sobre “Construyendo puentes con el nuevo consumidor”.

con la conferencia sobre “Construyendo puentes con el nuevo consumidor”. También Yango Tech con la charla “Retail en tiempo real: del E-commerce al Q-commerce”.

con la charla “Retail en tiempo real: del E-commerce al Q-commerce”. NielsenIQ que aportará su perspectiva sobre “Innovaciones disruptivas en Latam transformando el mercado”.

que aportará su perspectiva sobre “Innovaciones disruptivas en Latam transformando el mercado”. Esteban Morales (AstraZeneca Costa Rica) discutirá la “Innovación en salud: tendencias y oportunidades”.

Karol Fallas, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), señaló que este Congreso posee un valor especial.

“En el marco de los 110 años de la Cámara, reuniremos expertos internacionales para transformar tendencias en herramientas que fortalezcan ventas, productividad y empleo formal“, indicó Karol Fallas.

El Congreso del Comercio 2025 está respaldado por patrocinadores clave como Kolbi, INS, Walmart, AstraZeneca, Growth Digital y AWS (Amazon Web Services).

Para conocer más información puede contactar a Sasha Campbell, al teléfono: 8615-8632 o al correo electrónico: comunicacion@camara-comercio.com.