Costa Rica reprueba en la evaluación PISA 2025

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El informe “Resultados PISA 2025 (Volumen I)” presenta resultados preocupantes para Costa Rica. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) evalúa los conocimientos y habilidades de la población estudiantil de 15 años en más de 90 países.

Los resultados de Costa Rica, el promedio de la OCDE y las mejores calificaciones fueron los siguientes:

Ciencias: Costa Rica (424); Promedio OCDE (486); Mejor calificación China (597)

Lectura: Costa Rica (416); Promedio OCDE (466); Mejor calificación Singapur (535)

Matemática: Costa Rica (387); Promedio OCDE (469); Mejor calificación China (612)

¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación sin exigir más recursos al pagador de impuestos? ¿Qué nos puede aportar la Economía para mejorar la educación?

La Economía nos dice que el problema fundamental de nuestro sistema educativo radica en que sigue un modelo de planificación centralizada (Socialista) donde el ministerio de Educación es el que toma las decisiones relevantes con relación a la educación: años de estudio, materias que deben cubrirse, selección del contenido de las materias, metodologías de enseñanza y aprobación de profesores.

La Economía enseña que, comparado con la intervención gubernamental, la libre competencia garantiza bienes y servicios de mejor calidad y a mejores precios que los que pueda brindar la burocracia. La educación no constituye una excepción a este principio.

Para introducir competencia, Milton Friedman, premio Nobel en Economía. propuso que el presupuesto del ministerio de Educación sea transferido a las familias mediante bonos educativos, canjeables en centros educativos, sean públicos o privados. En Costa Rica, el bono para un estudiante de colegio equivaldría a unos ₡2 millones por año.

Cada centro educativo público tendría independencia administrativa. Su única fuente de ingreso serían los bonos educativos de los estudiantes matriculados. Un centro educativo público sin matrícula no tendría ingresos. Sin embargo, los centros educativos que ofrezcan mejor calidad y mejores profesores atraerán más estudiantes y, por ende, más ingresos.

Deben ser los estudiantes (o sus padres), y no un burócrata, quienes decidan dónde y cómo invertir los recursos públicos en educación. Además, la reforma debe eliminar la imposición del ministerio de Educación sobre años de estudio, materias a estudiar, su contenido e intervención en la selección de profesores. Será la libre competencia, y no el burócrata, el que determine la oferta curricular.

Chile y Suecia han aplicado sistemas de bonos educativos con variantes respecto de la propuesta aquí descrita.

Friedrich Hayek, premio Nobel en Economía, decía que la educación es tan importante que es donde menos debe meter sus manos el burócrata y donde más deben operar las fuerzas del libre mercado.