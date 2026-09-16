Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Costa Rica registró en 2025 la cifra más baja de nacimientos inscritos de la última década, con un total de 48.414, según los datos de la sección de Estadística del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La cifra refleja una tendencia descendente en los registros de nacimientos durante los últimos diez años. En 2016 se habían inscrito 72.347 nacimientos, por lo que entre ese año y 2025 hubo una reducción de 23.933 registros, equivalente a una disminución del 33,1%.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

En total, entre 2016 y 2025 el TSE contabilizó 607.328 nacimientos inscritos. De estos, 309.288 correspondieron a hombres y 298.040 a mujeres, es decir, un 51% y 49%, respectivamente.

La diferencia entre ambos sexos durante el período fue de 11.248 partos más de hombres que de mujeres.

Nacimientos inscritos por año, según sexo.

La tendencia continuó en los años siguientes: 57.887 bebés en 2021, 56.941 en 2022, 53.349 en 2023, 48.870 en 2024 y 48.414 en 2025.

Imágenes con fines ilustrativos.

San José concentra la mayor cantidad

Durante la última década, San José fue la provincia con más nacimientos inscritos, con un total de 212.425, mientras que Heredia registró la cifra más baja, con 42.014.

Además, enero se mantiene como el mes con mayor cantidad de nacimientos inscritos, mientras que diciembre concentra el menor número de registros.

La tendencia también se observa en los datos más recientes. Hasta julio de 2026, el TSE había inscrito 28.880, de los cuales 14.889 correspondían a hombres y 13.991 a mujeres.