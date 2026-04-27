Costa Rica registra $5.500 millones en exportaciones

Las exportaciones de bienes registraron un valor de $5.556 millones en el primer trimestre del año, de acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). La cifra presentó un crecimiento de $415 millones, equivalente a un aumento del 8% con respecto al periodo anterior.

En el informe presentado, las autoridades destacaron el desempeño del sector agrícola, con un incremento de $82 millones, liderado por productos como la piña, banano, café y sandías.

“Este crecimiento más equilibrado en el sector agrícola, junto con el dinamismo en otros sectores estratégicos y el aumento de las exportaciones hacia todas las regiones del mundo, en medio de conflictos geopolíticos e incertidumbre internacional, es el resultado de una gestión proactiva, cercana al sector productivo y orientada a facilitar el comercio y diversificar mercados, así como del enorme compromiso del Gobierno con el desarrollo productivo y la inserción internacional del país”, indicó Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior.

La industria médica presentó una variación positiva de $134 millones, mientras que en los sectores de electrónica y alimentario fueron de $79 millones y $37 millones, respectivamente.

Los productos de mayor crecimiento fueron: dispositivos médicos ($101 millones), piña ($42 millones), jugos y concentrados de frutas ($37 millones), máquinas para la fabricación de máscaras y retículas ($37 millones) y aparatos para el control de magnitudes eléctricas ($21 millones).