En el Estadio Nacional, la Selección Nacional de Costa Rica disputó su segundo duelo de la eliminatoria rumbo al Mundial Norteamérica 2026, con resultado final de 3 a 3 ante Haití, que complica las aspiraciones de ir al mundial.

En tan solo un minuto de juego, Kenneth Vargas, quien entró de cambio por Brandon Aguilera en la alineación titular, fue a apretar la salida de Haití, punteó el balón para que lo rescatara Manfred Ugalde, quien le puso le puso un pase justo para que el 19, encarara, recortara y de izquierda, remató para poner el 1 a 0.

Haití intentó reaccionar, sin embargo, encontró en Keylor Navas la figura tica, un muro para sacar un achique oportuno y luego su mano derecha, para decirle que no a los caribeños.

Eso le dio la oportunidad a La Sele para seguir atacando y luego de perder un poco el control del juego, Kenneth apareció con el sombrero de mago en la media cancha, levantó la cabeza lo necesario para ver el movimiento de Alonso Martínez. Vargas le puso el balón a la medida por encima del último defensa haitiano y el hombre de Isla Chira, corrió al marco rival, para sacar su remate de pierna derecha por debajo de las piernas del portero de Haití y poner el 2 a 0 en 35 minutos.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Haití salió con una propuesta aún más ofensiva y la presión que comenzó a hacer surtió efecto al 53, tras una falta de Joseph Mora que fue a ser revisada al VAR. Duckens Nazon remató desde el punto de panal, Keylor paró, pero en el rebote otra vez Nazon disparó y puso el descuento de 2 a 1 en el 55.

Haití aprovechó que Costa Rica parecía inoperativa en el terreno de juego y tras un tiro de esquina, tres cabezazos en el área, Nazon otra vez apareció pero esta vez de chilena para hacer un golazo y clavar el 2 a 2.

La situación empeoró al minuto 85, cuando en un contragolpe, otra vez Nazon liquidó a Keylor Navas tras una gran jugada por la banda izquierda, para el 2 a 3.

Al minuto 90, Juan Pablo Vargas, por fin logró conectar uno de los tantos centros que lanzó la tricolor y de izquierda, puso el empate de 3 a 3 final.

Alineación de Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Orlando Galo, Kenneth Vargas, Josimar Alcocer, Alonso Martínez, Manfred Ugalde. DT: Miguel Herrera

Alineación de Haití: Josue Duverger (P), Carlens Artus, Ricardo Ade, Garven-michee Metusala, Ruben Providence, Jeanricner Bellegarde, Markhus Lacroix, Leverton Pierre, Danley Jean, Yassin Enzo Fortune, Frantzdy Pierrot. DT: Sebastien Migne.