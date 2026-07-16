Costa Rica refuerza su seguridad con 156 nuevos aspirantes a policía

El ingreso de nuevos cadetes a la Academia Nacional de Policía (ANP) busca fortalecer la capacidad operativa de diversos cuerpos policiales para trabajar en favor de la seguridad ciudadana del país.

Este jueves, la ANP recibió a un grupo de 156 personas que inician su formación académica en el Curso de Gestión de la Seguridad Pública de los Cuerpos Policiales en el Ámbito Nacional No. 40.

En cifras

Una vez finalizado el proceso de formación, los oficiales se integrarán a las siguientes dependencias:

135 a la Fuerza Pública.

a la Fuerza Pública. 8 a la Policía Profesional de Migración.

a la Policía Profesional de Migración. 7 al Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).

al Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). 4 a la Policía de Control de Drogas (PCD).

a la Policía de Control de Drogas (PCD). 2 a la Policía de Control Fiscal.

Los estudiantes iniciarán de inmediato su formación especializada en las instalaciones de la Academia, preparándose para asumir roles críticos en la vigilancia aérea, el control migratorio, el combate al narcotráfico y la gestión fiscal.