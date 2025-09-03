Costa Rica logró la recuperación histórica de 11 objetos arqueológicos precolombinos de la vasta colección del Dr. Hans Feriz, gracias a una restitución voluntaria en Países Bajos.

Esta restitución representa un acto crucial de justicia histórica y cultural para Costa Rica, fortaleciendo la identidad nacional y permitiendo una mejor comprensión de sus sociedades precolombinas.

Además, subraya el compromiso del país con la protección de su legado precolombino y marca un hito en la cooperación diplomática internacional para la restitución del patrimonio cultural.

En total, son 11 objetos precolombinos que fueron identificados por especialistas de las universidades de Kansas y Leiden, y su autenticidad fue confirmada por el Museo Nacional de Costa Rica.

La recuperación fue posible gracias a una estrecha coordinación entre la Embajada de Costa Rica en Países Bajos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y el Museo Nacional.

El Dr. Hans Feriz (1895–1970), médico austro-neerlandés y arqueólogo aficionado, amasó esta colección al participar en excavaciones en sus visitas a Centro y Sudamérica. Fue su hija, ya fallecida, quien en su última voluntad estableció que las piezas fueran restituidas a sus naciones de origen, una tarea que ahora cumple su hijo.

El proceso contó con el apoyo técnico directo del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos.

La ceremonia de restitución, celebrada en Wassenaar, Países Bajos, no solo benefició a Costa Rica, sino también a Perú y Panamá, que recuperaron piezas arqueológicas de la misma colección.

“Estos objetos no son solo piezas arqueológicas. Son testimonios vivos de nuestras raíces, de la creatividad y espiritualidad de los pueblos originarios que habitaron nuestras tierras. Su retorno a Costa Rica contribuye a fortalecer nuestra identidad, y nos recuerda la responsabilidad compartida de proteger y valorar el patrimonio cultural”, destacó el embajador de Costa Rica, Arnoldo Brenes Castro.