Costa Rica recibirá uno de los musicales más exitosos de Broadway

El exitoso musical de Broadway Despertar de Primavera llegará por primera vez a Costa Rica.

La producción, ganadora de ocho Premios Tony, iniciará una temporada limitada en el Teatro Eugene O’Neill.

La llegada del espectáculo coincide con el vigésimo aniversario de su estreno en Broadway, donde debutó en diciembre de 2006 y se convirtió en una de las producciones más influyentes del teatro musical contemporáneo.

La historia sigue a un grupo de adolescentes que enfrenta el descubrimiento de su identidad y sus emociones dentro de una sociedad marcada por la represión y el silencio, abordando temas como la salud mental, la educación, la presión social, la violencia y la importancia de generar espacios de diálogo.

Entre ese equipo destaca la diseñadora de vestuario Kayti Sanchez, quien trabajó en el departamento de vestuario del musical Here Lies Love en Broadway, aportando su experiencia adquirida en la industria teatral neoyorquina.

“Queremos demostrar que desde Costa Rica podemos construir producciones de nivel internacional y crear oportunidades reales para artistas jóvenes”, compartió Patricio Alvarado, fundador y productor ejecutivo de OAK Productions.

Por su parte, la directora Marielos Fonseca explicó que el objetivo del montaje también es generar reflexión a partir de los temas que aborda la historia.

El musical se presentará del 31 de julio al 16 de agosto en el Teatro Eugene O’Neill, en San José. Las entradas están disponibles a través de eticket.cr.