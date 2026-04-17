Costa Rica recibirá otro grupo de 22 deportados de Estados Unidos

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que este viernes, a las 3:00 p. m., llegará al país un nuevo grupo de 22 personas deportadas desde Estados Unidos.

La llegada se realizará en la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), en Alajuela.

Este sería el segundo grupo que ingresa al país en lo que va del mes, tras la firma del convenio entre Estados Unidos y Costa Rica para la recepción de personas deportadas.

De momento se desconoce de qué nacionalidades serán estas personas que lleguen al país esta tarde.