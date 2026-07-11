Costa Rica recibió 229 deportados de EE.UU. en 3 meses

Costa Rica recibió un nuevo grupo de 22 migrantes deportados desde Estados Unidos, con lo que la cifra de personas de terceros países trasladadas al territorio nacional en los últimos tres meses ascendió a 229, informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

Se trata del vuelo número 12 recibido por las autoridades costarricenses como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos. En esta ocasión arribaron personas de Argentina, Colombia, Brasil, China, Bolivia, Ecuador y Perú.

Según explicó el director de Migración, Omer Badilla, los migrantes son recibidos en el aeropuerto con servicios de traducción en los idiomas que requieran y posteriormente son puestos bajo la atención de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad encargada de brindar asistencia y orientación para que puedan acogerse al programa de retorno voluntario hacia sus países de origen.

El jerarca aseguró que las personas que permanecen hospedadas en el hotel asignado reciben atención médica, psicológica y social, y que todo el proceso se desarrolla con estricto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los migrantes. De acuerdo con el último reporte oficial disponible, de las 207 personas que habían llegado hasta ese momento, 95 ya habían salido de Costa Rica, 22 se encontraban en proceso de retorno y 90 permanecían en el país.

Entre quienes aún permanecían en territorio nacional destacan 27 ciudadanos de China, 11 de Vietnam, 9 de Colombia, 6 de Camerún, 5 de Uzbekistán y 4 tanto de Brasil como de India, además de migrantes de otras 25 nacionalidades.

Las autoridades indicaron que continuarán coordinando, junto con la OIM, los procesos de retorno voluntario o asistido para las personas que aún permanecen en Costa Rica.