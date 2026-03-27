Costa Rica recibió $11 millones en inversiones fílmicas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Costa Rica atrajo más de $11 millones por medio de 87 negocios audiovisuales internacionales, vinculados a producciones extranjeras filmadas en territorio nacional, durante el 2025.

Esta cifra representa 41 proyectos adicionales que en el 2024.

“Estos resultados responden al esfuerzo sostenido de posicionamiento internacional que impulsamos, de la mano con la Comisión Fílmica, para el sector audiovisual, así como a la articulación institucional que permite atender los requerimientos de las producciones en el país. Este trabajo facilita la ejecución de proyectos futuros y la participación de empresas locales mediante encadenamientos vinculados a la industria”, indicó Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Entre las producciones destacan proyectos de compañías internacionales como Warner Bros, Universal y BBC Studios.

Además, se distribuyeron en distintas Film Friendly Zones del país. La mayor

cantidad de trámites se registró en las regiones Huetar Caribe y Chorotega, con 30 cada una, seguidas por la Región Central con 26, Pacífico Central con 18, Huetar Norte con 17, Brunca con 11 y Occidente con 9.