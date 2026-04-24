Este viernes 24 de abril, Costa Rica recibió el tercer vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos, en el cual arribaron 25 personas extranjeras y tres costarricenses.

Entre los nacionales destaca el caso de un ciudadano de apellido Santamaría, cuya solicitud de repatriación fue atendida por la Dirección General de Migración y Extranjería tras conocerse su situación a través de los medios de comunicación.

El grupo de extranjeros está compuesto por personas de diversas nacionalidades, incluyendo ciudadanos de Guatemala, Brasil, Honduras, China e India, así como individuos de Rusia, Uzbekistán, Turquía y Bolivia.

Un caso relevante es el de una mujer de Rumania, madre de un menor de edad que había arribado al país la semana anterior.

Foto: Migración

Respecto a las operaciones previas, las autoridades informaron que de las 47 personas recibidas en días pasados, 18 ya se encuentran bajo el programa de retorno voluntario asistido.

Sin embargo, la situación de los 29 restantes es diversa: 12 han manifestado que no desean volver a sus países de origen, mientras que otros cinco buscan retornar, pero fuera del procedimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Foto: Migración

Para garantizar la seguridad nacional, todos los recién llegados son sometidos a consultas en los sistemas del Poder Judicial, Interpol y otras bases de datos internacionales.

Este protocolo de verificación busca confirmar que ninguna de estas personas represente un riesgo para la sociedad costarricense antes de definir su situación en el territorio.