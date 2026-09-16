Costa Rica recibe 10 mil turistas menos en agosto

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El sector turismo empezó la temporada baja con una disminución en la llegada de turistas. Según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la visitación disminuyó un 5% en el mes de agosto.

La cifra equivale a más de 10 mil personas menos en los registros de turismo. El total del mes asciende a los 189 mil extranjeros que ingresaron al territorio nacional.

“Como es normal durante la temporada baja del turismo, la visitación al país durante el mes de agosto registró un descenso del 5.9% por la vía aérea. Sin embargo, celebramos que en lo que llevamos del año hemos experimentado un crecimiento importante”, señaló Marco Borges, presidente del ICT.

En los primeros ocho meses del año, la visitación alcanza los 2,2 millones de turistas. El resultado representa un incremento de 112 mil personas respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos divulgados por el ICT.

El acumulado en el año equivale a un aumento de un 5%.

“Esperamos cerrar la temporada con números fuertes. Estaremos monitoreando las condiciones globales que puedan afectar la condición de los viajeros, así como continuaremos promoviendo de maneras muy creativas el turismo hacia Costa Rica”, afirmó el jerarca.

Los principales mercados turísticos del país continúan concentrándose en Norteamérica, aportando más de 113 mil ingresos en agosto. Estados Unidos contabilizó más de 90 mil llegadas internacionales, mientras que Canadá y México sumaron 25 mil visitantes en conjunto.

Europa registró 41 mil turistas por todas las vías y, entre sus principales mercados, destacaron Alemania, Francia, Reino Unido y España.