Autoridades de Migración y Seguridad Pública llevaron a cabo una histórica deportación masiva.

Se trató de un operativo conjunto para llevarse a los extranjeros hacia sus países de origen como Ecuador, Colombia, entre otros.

El primer grupo de extranjeros que cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, ellos serán trasladados en vuelos comerciales a sus países de origen, informó Migración.

Se trató de 33 personas (2 mujeres y 31 hombres) de nacionalidades como:

Deportación masiva.

Honduras

Colombia

Jamaica

India

Gran Bretaña

Ecuador

México

El Salvador

El operativo se llevó a cabo en la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del aeropuerto Internacional Juan Santamaría este viernes 13 de marzo.