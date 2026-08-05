Costa Rica presenta propuesta para retomar comercio con Panamá

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) envió a Panamá una propuesta para restablecer el comercio bilateral entre las dos naciones. Esto después de 7 años de disputa donde las exportaciones nacionales estuvieron bloqueadas del territorio panameño.

El planteamiento, enviado al Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Molto, contempla dos arreglos, entre ellos, un memorando de entendimiento que “responde a las manifestaciones expresadas por Panamá en relación con algunos productos de interés de exportación”.

Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones para que ciertos productos panameños ingresen al país.

El segundo punto contempla las preocupaciones de Costa Rica con respecto al bloqueo de bienes nacionales en Panamá.

La disputa surgió en 2019, cuando Panamá impuso restricciones a varios productos agrícolas como banano, plátano, fresas, piña, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos.

Costa Rica solicitó un proceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en 2024, un panel de expertos le dio la razón al país por las trabas en las exportaciones lácteas.

Sin embargo, las autoridades panameñas decidieron apelar el fallo. Según Comex, el impacto económico para el país ronda los $100 millones en exportaciones que no se concretaron.

“Los dos gobiernos se comprometerían a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio para que examine la apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país. Esto permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta. Ambos gobiernos se comprometerían a respetar el resultado de los árbitros internacionales”, agregó Comex.

Indiana Trejos, ministra de Comercio, agregó que “esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países”.