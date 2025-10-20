Costa Rica podría ser sede de un Mundial mayor de fútbol

El sueño de ver un Mundial mayor de la FIFA en nuestro país podría ser realidad en el año 2031, ya que se confirmó que Costa Rica sería una de las sedes que albergará la Copa del Mundo Femenina.

La sede mundialista sería compartida con México, Estados Unidos y Jamaica, en vista de la candidatura que se ha presentado.

El anuncio oficial tuvo lugar hoy en la ciudad de Nueva York, marcando un suceso único para las Federaciones de CONCACAF que realizarán el Mundial Femenil más grande de la historia, uniendo Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para celebrar el futbol.

“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras

Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del futbol femenil,” señaló Mikel

Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Sería la tercera Copa del Mundo que nuestro país albergaría, tras las ediciones del 2014 (sub-17) y 2022 (sub-20).

En abril 2026 se conocerá la candidatura ganadora.