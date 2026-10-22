Costa Rica podría quedarse sin monitoreo de tsunamis a partir de 2027 por recortes universitarios

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot), de la Universidad Nacional (UNA), advirtió que podría dejar de funcionar el 1 de enero de 2027 debido a la falta de recursos presupuestarios a las universidades públicas, lo que dejaría al país sin este servicio de vigilancia de amenazas de tsunami en sus costas.

Según Sinamot, mediante un comunicado, la situación responde a que el presupuesto universitario para 2027 no contempla un aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

De mantenerse ese escenario, el centro dejaría de operar y Costa Rica perdería un servicio que funciona las 24 horas del día, durante todo el año.

Desde 2014, Sinamot ha atendido y evaluado más de 900 eventos con potencial de tsunami y ha acompañado a más de 70 comunidades costeras del Pacífico y el Caribe.

Además, desde ese año se han registrado ocho tsunamis en Costa Rica, tres de los cuales requirieron medidas de prevención, de acuerdo con los datos divulgados por el centro.

Equipo de trabajo se reduciría a dos personas

La información de Sinamot señala que el equipo, que hasta 2026 ha contado con entre tres y cuatro personas funcionarias, quedaría integrado por dos personas a partir de 2027: una con un cuarto de tiempo y otra con medio tiempo.

El centro ha desarrollado estudios sobre amenazas de tsunami para las costas del Pacífico y el Caribe, así como análisis específicos en comunidades como Cahuita, Carrillo, Sámara, Tamarindo y Bahía Potrero, entre otras.

También ha compartido metodologías de trabajo con otros países de las regiones del Pacífico y el Caribe.