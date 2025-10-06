Los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las ciudades de San Juan (Puerto Rico) y Sao Paulo (Brasil) dejarán de operar antes de finalizar el año, lo que representa un retroceso en la conectividad internacional de Costa Rica.

Las aerolíneas Avianca y Gol Linhas Aéreas suspenderán sus servicios a partir del 24 de octubre y el 29 de noviembre, respectivamente.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que ambas decisiones responden a criterios comerciales definidos por las compañías.

“No podemos dejar de señalar que la pérdida de estas conexiones significa un retroceso en los esfuerzos que como país hemos hecho para diversificar la llegada de turistas, estrategia que hasta ahora venía siendo muy exitosa. Estos hechos deben recordarnos la importancia de reforzar la promoción internacional para garantizar la sostenibilidad de estas rutas”, señaló Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). El vuelo directo con Sao Paulo había iniciado operaciones en noviembre de 2024, convirtiéndose en una puerta clave hacia el mercado sudamericano. Su funcionamiento permitió un incremento del 26,5% en la visitación proveniente de Brasil. Entre enero y agosto de este año, Costa Rica recibió 16.477 turistas brasileños, frente a los 13.021 registrados en el mismo periodo del año anterior.

“Era una ruta con gran potencial para incrementar la llegada de turistas desde Brasil. Sin embargo, entendemos que las aerolíneas valoran factores como la rentabilidad, la disponibilidad de flota y el equilibrio de su red global de destinos. Cada conexión aérea es valiosa para Costa Rica, y por eso continuamos trabajando activamente en atraer nuevas rutas y consolidar las que ya operan”, afirmó William Rodríguez, ministro de Turismo.