La Selección Nacional no podrá contar con el mediocampista de contención Orlando Galo tras recibir una tarjeta amarilla al minuto 37’ contra Honduras.

El futbolista es uno de los recurrentes en el once de la escuadra patria y uno de los hombres de confianza de Miguel Herrera en el mediocampo, por tanto, será un dolor de cabeza para La Sele buscar su reemplazo.

Las opciones para poder reemplazarlo podrían ser Allan Cruz y Aarón Murillo, a la espera de ver si Celso Borges podrá ser de la partida el próximo lunes 13 de octubre.

Jeyland Mitchell, Alexis Gamboa y Carlos Mora son los otros jugadores apercibidos.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra