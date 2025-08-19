Costa Rica está perdiendo cerca de ¢23 mil millones en ingresos por el impacto económico de las residencias de jubilados en comparación con Panamá, según un estudio de la Escuela de Turismo de la Universidad Hispanoamericana. Los datos presentados por los académicos muestran una diferencia en las residencias como pensionados aprobados en los últimos cinco años, donde Costa Rica ha recibido 2.348 solicitudes.

De estas se han aceptado 1.887, lo que representa un 80% del total. En contraste Panamá ha recibido más de 5700 extranjeros bajo esta condición migratoria.

“Costa Rica se está quedando un poquito atrás en estos temas en cuanto a la redefinición integral de la estrategia de atracción de jubilados extranjeros. Panamá nos lleva un poco de ventaja competitiva en este aspecto. Se necesita una reforma en el marco migratorio en específico con la idea de buscar reducir la burocracia, mejorar la trazabilidad digital y brindar garantías jurídicas estables”, indicó Andrea Fernández, docente de la Escuela de Turismo.

Dee acuerdo con la legislación costarricense, los extranjeros deben cumplir varios requisitos como una pensión mínima de $1.000 mensuales. Con este dato los investigadores suponen un ingreso mínimo para Costa Rica superior a los ¢11 mil millones. Por otro lado, Panamá captó más de ¢34 mil millones. Los investigadores atribuyen estas diferencias en el atractivo a factores como los plazos para adquirir las residencias, los beneficios en exenciones de impuestos de importación en artículos para el hogar y los descuentos con los que cuentan las personas de la tercera edad.

Además, suman que el costo de vida es menor en el país vecino, al igual que cuentan con buen servicio de salud público, infraestructura y telecomunicaciones.

“La promoción de Costa Rica para jubilados con alto poder adquisitivo, si bien positiva para la economía, debe ser analizada cuidadosamente. Es fundamental desarrollar estrategias que equilibren el desarrollo turístico con la protección de los intereses de la población local. El crecimiento de este grupo debe ser evaluado no solo por la cantidad de personas que se establecen, sino por la capacidad del país para gestionar un crecimiento que beneficie a todos los sectores de la sociedad”, agregó Giovanni Jiménez, también docente en la Universidad Hispanoamericana.

De acuerdo con el Índice Anual Global de Jubilación del portal especializado ‘International Living’, Costa Rica se ubica en la tercera posición como un destino atractivo para extranjeros jubilados, sin embargo, Panamá obtuvo el primer lugar en el ranking.

Recomendaciones

Los académicos señalan que Costa Rica debe avanzar en una reforma al marco migratorio, con el fin de reducir la burocracia, mejorar la trazabilidad digital y garantizar mayor seguridad jurídica para quienes deseen establecerse en el país.

También, plantean la creación de un paquete nacional de incentivos, que incluya beneficios en salud, transporte, recreación y fiscalidad, como lo aplican en Panamá.

A esto se sumarían campañas de atracción en mercados estratégicos resaltando atributos como calidad de vida y sostenibilidad que ofrece nuestro país.

Mencionan que la atracción de jubilados debe entenderse como una estrategia estructural de desarrollo territorial, que diversifique la economía y refuerce el posicionamiento turístico del país a nivel global que genere impactos positivos de largo plazo para las comunidades receptoras.