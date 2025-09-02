La marca verde del país cada vez se diluye más, ya que, según las autoridades ambientales, Costa Rica apenas aprobó “raspando” las metas de la última Estrategia Nacional de Biodiversidad, la política a cargo del cuido de los animales y plantas.

Así lo confirmó Ivonne Montero, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), quien señaló que se logró completar tan solo el 70% de los objetivos planteados.

“El resultado del primer semestre del 2025 es que tenemos 59 metas cumplidas al 100% y 13 con un avance del 90% para un cumplimiento con respecto al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del 70%”, detalló Montero. Sin embargo, esto pareciera ser insuficiente, pues aún quedan 26 objetivos pendientes con ejecuciones realmente bajas.

Este tema se vuelve relevante cuando, según revela la misma política nacional, “el principal problema que enfrenta el país es la pérdida y deterioro de la biodiversidad, lo que a su vez repercute en el bienestar humano actual y futuro”.

Carlos Pérez, viceministro de Ambiente y Energía (Minae), detalló que dentro de estas afectaciones se encuentra la agricultura, puesto que, pese a que se trate de especies domésticas, continúan siendo biodiversidad que podría perderse.

“No olvidemos que la biodiversidad es la base de nuestra seguridad alimentaria, salud, economía y cultura”, destacó Pérez, quien además adelantó que junto a las demás autoridades se preparan para elaborar el siguiente plan 2026-2030.

La evaluación fue realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), basándose en el nivel de efectividad de la inversión pública utilizada, ya que la estrategia contempla recursos nacionales del Minae, así como financiamiento internacional.

De cara a la actualización del plan nacional para el periodo 2026-2030, las autoridades ambientales afirmaron que, para poder lograr una mejor ejecución de las metas, se vuelve necesaria la inclusión de la mayor cantidad de poblaciones, tanto del sector público como del privado.

“Lo fundamental es la participación, la participación de todas las instituciones; anteriormente llegamos a más de 30 que participaron en el cumplimiento de metas, pero hay que identificar nuevas y comprometerlas para el desarrollo; también hacer el proceso más participativo, involucrando representaciones indígenas, el tema de género y a la empresa privada”, detalló Montero a Diario Extra.

Dicho criterio fue compartido por David Chavarría, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), quien detalló el papel vital que cumplen los poblados para mantener la vida de plantas y animales.

“Se debe involucrar no solo a los Parques Nacionales, ya que también tenemos todas las zonas de amortiguamiento que son las comunidades que están alrededor de las áreas protegidas y que forman parte importante de la gestión; es decir, hay que buscar integrar todo el territorio, para poder realizar una gestión integral”, especificó Chavarría.

Como parte del proceso de actualización, el Minae realizará una serie de talleres en el territorio nacional para así detectar las principales problemáticas en materia de flora y fauna.

¿Qué amenaza a la flora y fauna de C.R.?

– Aumento en la cantidad de viviendas

– Efectos del cambio climático

– Falta de inversión en proyectos de atención y protección

Ivonne Montero Directora Consejo de Biodiversidad “El avance se logra gracias al gran involucramiento de todas las instituciones; y es la base precisamente para este proceso de actualización y el éxito de que se cumplan las metas, además de un proceso de evaluación de resultados y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.