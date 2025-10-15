Todas las carreteras nacionales podrían colapsar por las lluvias advierte el Lanamme. No se trata de un pronóstico catastrofista ni de una exageración académica. Es la realidad inevitable de un país que en pleno siglo XXI insiste en transitar sobre una red vial concebida en los años ochenta, diseñada para condiciones climáticas, de tránsito y de desarrollo que quedaron en el pasado.

La ingeniera Ana Luisa Elizondo, investigadora del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, ha expuesto con claridad meridiana lo que todos presenciamos cada temporada lluviosa: inundaciones que paralizan arterias vitales, cierres que aíslan comunidades enteras, daños que se repiten año tras año en los mismos puntos críticos. La Circunvalación Norte, la Florencio del Castillo, Taras-La Lima, Cambronero: una letanía de problemas que se repiten.

Pero esta crisis no se limita a los baches y las inundaciones que enfrentan los conductores. El colapso vial es el colapso del desarrollo económico. Cada vez que las lluvias cierran una carretera, la mercadería no llega a los puertos, los agricultores pierden sus cosechas perecederas, los pequeños y medianos productores ven esfumarse su inversión. La infraestructura vial obsoleta es una mordaza al crecimiento, un freno de mano permanente a las aspiraciones de progreso de millones de costarricenses.

El Lanamme ha identificado los culpables de este desastre anunciado: la falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de sistemas de drenaje eficientes, el uso de materiales de mala calidad, y, sobre todo, la inexistencia de una planificación que considere la resiliencia al cambio climático. Mientras el mundo enfrenta fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, Costa Rica sigue construyendo y “manteniendo” carreteras como si viviéramos en un clima estable y predecible que ya no existe.

Es cierto que el MOPT y el Conavi enfrentan limitaciones presupuestarias. Pero la crisis vial de Costa Rica no es únicamente un problema de dinero. Es un problema de visión, de planificación y de prioridades nacionales. Como señala Elizondo, todavía no tenemos un solo proyecto que pueda llamarse verdaderamente resiliente, que haya sido concebido con criterios de adaptabilidad al cambio climático.

La infraestructura resiliente, tal como la define la OCDE, no es un lujo ni una aspiración futurista. Es la única manera sensata de construir en el siglo XXI: proyectos diseñados para resistir y recuperarse de desastres, que funcionen bajo condiciones climáticas extremas, que optimicen el uso de recursos. Cada colón que el país invierte en infraestructura obsoleta es un colón desperdiciado, condenado a perderse en el próximo aguacero.

Las autoridades del Poder Ejecutivo, el MOPT, el Conavi y la Asamblea Legislativa no pueden seguir mirando hacia otro lado. La seguridad de millones de costarricenses que circulan diariamente por estas vías no es negociable. El desarrollo económico del país no puede seguir dependiendo de una infraestructura que pertenece a otra época.