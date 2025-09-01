El Partido Liberal Progresista (PLP) repetirá en las próximas elecciones la misma fórmula con la que intentó llegar a Zapote en 2022. Nuevamente, Eliécer Feinzaig Mintzserá el candidato presidencial, esta vez bajo la consigna de que el país “no le tenga miedo al éxito”.

El ahora diputado quedó ratificado con 73 votos de la asamblea general, en la que también se designó a Tania Molina como primera vicepresidenta. “Vamos para adelante, vamos con la mejor propuesta, la Asamblea del PLP le está dando una lección de cívica y democracia a todos los costarricenses y vamos por una Costa Rica sin miedo al éxito”, expresó Feinzaig.

En la misma sesión se definieron parte de las nóminas legislativas, aunque el partido convocó a una nueva asamblea por falta de tiempo para completar todas las candidaturas. En esa fecha también se espera ratificar a la persona que ocupará la segunda vicepresidencia.

En San José, Alajuela, Cartago y Heredia, las papeletas estarán encabezadas por Hannia Vega, José Rodolfo Barrantes, Melissa Bernini y Luis Carlos Mita, respectivamente. Mientras que, en Guanacaste, Puntarenas y Limón, lideran Maritza Salazar, Cristina Martínez y Raúl Méndez.