Durante su visita a la provincia de Limón en el marco de la gira de gobierno, el presidente Rodrigo Chaves se refirió a la situación de criminalidad que afecta a la región caribeña, especialmente tras el más reciente hecho violento ocurrido en el centro de Limón.

El mandatario menciona el caso del homicidio ocurrido la madrugada del domingo frente al Bar Don Juan, en el centro de la ciudad, donde un hombre de aproximadamente 45 años pierde la vida tras ser víctima de una balacera.

Aunque las autoridades continúan investigando el hecho, el caso se suma a una creciente preocupación por la seguridad en la provincia.

“Limón no está tranquilo actualmente. Algunos criminales están encerrados en máxima seguridad, pero otros son liberados y vuelven a las calles a hacer daño”, señala Chaves.

Fotografía Randall Sandoval

Además, el mandatario hizo un llamado a reformar el sistema judicial: “Costa Rica necesita un cambio de leyes y del Poder Judicial”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, destacó las acciones del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado. “Con la nueva celda vamos a cambiar las cosas de una vez por toda”, afirmó.