Costa Rica mantendrá vuelo directo con el Reino Unido

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La aerolínea británica, British Airways, mantendrá la conexión entre Londres y Costa Rica durante todo 2027, con cinco vuelos semanales entre octubre de 2026 y marzo de 2027 y tres frecuencias por semana entre abril y setiembre.

Además de ampliar la operación, British Airways trasladará la ruta desde el aeropuerto de Gatwick hacia Heathrow, principal base de operaciones de la compañía en Londres. El cambio permitirá conectar con más de 130 destinos atendidos directamente por la aerolínea y facilitará el transporte de carga aérea hacia otros puntos de Europa.

“Logramos concretar con éxito la última parte de la negociación que, precisamente, consistía en la permanencia del vuelo desde el Reino Unido todo el año. Este anuncio representará un aumento significativo en asientos y frecuencias desde Londres”, indicó Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El vuelo será operado con un Boeing 787-800, con capacidad para 204 pasajeros. La aeronave dispone de 31 espacios en clase Business, 37 en clase Turista Premium y 136 en clase Turista Económica.

El Reino Unido es actualmente el tercer mercado emisor de turistas hacia Costa Rica dentro de Europa. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país cerca de 48 mil turistas británicos por vía aérea.

“Esta ampliación nos permite consolidar la conexión directa con el Reino Unido y fortalecer las oportunidades de conectividad con Europa”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

En el mismo periodo, Europa registró 320 mil visitantes por vía aérea, un crecimiento del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El ICT señala que entre las actividades de mayor interés para los turistas británicos están las visitas a playas y volcanes, la observación de aves, las caminatas en espacios naturales y el acercamiento a la gastronomía local.