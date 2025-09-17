Costa Rica volverá a alzar su voz en uno de los escenarios más importantes de la música iberoamericana: los Latin Grammy 2025.

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones de este año, y entre los destacados artistas que representarán al país se encuentran figuras de la música académica nacional.

En la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea, figura el compositor nacional Marvin Camacho con su obra “Suite de la verde vida para viola y orquesta sinfónica: una visita imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica”.

Foto: UCR

Esta obra fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (UCR) bajo la dirección del maestro Alejandro Gutiérrez.

“Esta nominación es un reconocimiento al trabajo colectivo que realizan músicos desde la Universidad de Costa Rica, al maestro Alejandro Gutiérrez y a mi obra. Es un premio a la perseverancia, la constancia y la disciplina”, expresó Camacho.

La trayectoria del maestro ha sido reconocida con múltiples distinciones, como el Premio Nacional de Música Aquileo J. Echeverría, el Premio Nacional Carlos Enrique Vargas, el Premio ACAM, entre otros, y recientemente fue nombrado Académico Correspondiente ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Foto: UCR

El maestro Alejandro Gutiérrez, quien ha dirigido agrupaciones de alto nivel en América, Europa y Estados Unidos, también suma con esta nominación un nuevo logro a su ya consolidada carrera, donde ha colaborado con compositores como John Williams y Ramin Djawadi.

Junto a Costa Rica, también fueron nominados en esta categoría Giovanni Piacentini, Gabriela Ortiz, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, lo que posiciona a la propuesta costarricense en un contexto de altísimo nivel artístico.

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 reconocerá lo mejor de la música en español y portugués, y la presencia de artistas ticos reafirma el lugar que ocupa el país en el mapa musical internacional.