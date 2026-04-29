Costa Rica logra baja histórica en mortalidad infantil 

Costa Rica registró una reducción histórica en su tasa de mortalidad infantil durante el último año, la cifra se situó en 8,44 fallecimientos por cada mil nacimientos, lo que marca un avance significativo en la protección de la vida de los menores en el país.

Estas cifras fueron avaladas por la Unidad de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentados por el Ministerio de Salud este martes 28 de abril.

Este logro representa una mejora sustancial en comparación con el periodo anterior, cuando la tasa alcanzaba los 10,21 decesos.

Mortalidad en madres también muestra disminución (Foto: Randall Sandoval)

El informe también resalta un avance paralelo en la salud de las mujeres, con una disminución en la mortalidad materna a un índice de 1,3 lo cual refleja mejores condiciones de atención integral durante las etapas del embarazo y el parto.

Las autoridades atribuyen este éxito al fortalecimiento del sistema de salud y al refuerzo de los servicios de vigilancia y atención inmediata para recién nacidos, con especial énfasis en los primeros 28 días de vida, considerados el periodo más crítico para la supervivencia.

A pesar de los resultados positivos, el Ministerio de Salud enfatizó que persisten desafíos urgentes para consolidar estos avances.

Entre las prioridades se encuentran la reducción de los tiempos de respuesta ante emergencias y el fortalecimiento de los servicios médicos en zonas rurales y territorios indígenas, donde el acceso equitativo sigue siendo una tarea pendiente.