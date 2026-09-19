Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Costa Rica reforzó esta semana su promoción turística en Francia con su participación en la feria IFTM Top Resa 2026, uno de los principales encuentros de comercialización turística de Europa, y con una campaña publicitaria instalada en distintos puntos de París.

En la edición número 48 del evento, desarrollado del 15 al 17 de setiembre, el país contó con la participación de 14 empresas turísticas, que presentaron la oferta nacional ante potenciales visitantes franceses y otros mercados europeos.

Foto: ICT.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también aprovechó la feria para activar una campaña de publicidad exterior en la capital francesa. Durante setiembre fueron colocados 830 paneles en cuatro zonas de alto tránsito de París, con imágenes relacionadas con la naturaleza, las cataratas y el bienestar.

La campaña, dirigida al mercado francés, lleva el mensaje “Révélez Vos Sens Pura Vida” y busca promocionar los atractivos naturales y experiencias que ofrece Costa Rica.

Foto: ICT.

Además, en la entrada principal del París Expo Porte de Versalles, sede de la feria, se instalaron vallas de gran formato con imágenes de actividades como canopy y paisajes de la costa Pacífica, para promocionar al país entre los asistentes.

“Durante esta semana, Costa Rica mostró lo más novedoso y diverso de su producto turístico en IFTM Top Resa, en París, Francia, una de las vitrinas de promoción y comercialización turística más importantes de Europa”, manifestó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Francia es actualmente el segundo mercado europeo que más turistas aporta a Costa Rica por vía aérea. Entre enero y agosto de 2026, 51.605 viajeros franceses visitaron el país, según los datos más recientes del ICT.