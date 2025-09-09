El mercado automotriz del país ha cambiado radicalmente, ya que los vehículos eléctricos han aumentado potencialmente en el país, y podrían llegar a los 35.000 para el cierre del 2025.

Según las proyecciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Asociación Costarricense de la Movilidad Eléctrica (Asomove), actualmente en Costa Rica se mueven cerca de 26.600 automóviles cero emisiones, es decir, en promedio se agregarán 3.000 vehículos eléctricos mensualmente.

“Nuestro país está liderando porque tenemos la Ley de Incentivos, y así pudimos ponernos al ritmo del resto del mundo”, detalló Silvia Rojas, directora de Asomove.

¿Qué sucede con los cargadores eléctricos?

A raíz del crecimiento de la flotilla vehicular, el reto de la red eléctrica de carga es uno de los principales obstáculos que deben afrontar las empresas generadoras e instituciones estatales.

Carlos Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Minae, detalló que actualmente existen 70 cargadores rápidos en el territorio nacional; así como 300 semirápidos, lo que representa cerca de una estación por cada 100 vehículos.

Pese a ello, Asomove destacó que a nivel nacional cerca del 93% de los usuarios costarricenses cargan sus vehículos en casa.