Costa Rica lidera atracción de Inversión Extranjera en Latinoamérica

Costa Rica lidera la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región, ocupando el primer lugar en América Latina y el Caribe, según el Greenfield FDI Performance Index 2026.

La medición es realizada por la Unidad de Inteligencia de fDi, un departamento especializado del Financial Times.

El informe destaca que nuestro país está en la posición número 8, a nivel mundial, en cuanto a la mayor cantidad de proyectos de inversión por millón de habitantes. El resultado durante el 2025 fue de 18,1 proyectos.

“Nuevamente, Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversión de alto valor. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas en nuestro talento humano, seguridad jurídica, innovación y sostenibilidad, pero su verdadero significado está en lo que permiten construir: más empleo de calidad, encadenamientos y más oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”, afirmó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Otra de las mediciones del índice destaca que Costa Rica recibió más de seis veces los proyectos de IED que debería acorde al tamaño de su economía.

Para el 2025, el país captó $5.121 millones en los flujos de inversión extranjera.

¿Qué es el Greenfield FDI Performance Index?

Compara la participación de cada país en el total mundial de proyectos greenfield anunciados con su participación en el PIB global, utilizando información de fDi Markets y datos del Fondo Monetario Internacional. Una puntuación superior a 1 significa que una economía atrae una proporción de proyectos mayor que su peso en la economía mundial.

Para la edición 2026 se analizaron 98 países que registraron al menos diez proyectos durante 2025. FDI Markets considera como proyecto greenfield una inversión transfronteriza destinada a establecer una nueva operación física o ampliar una existente, que genere empleo e inversión de capital.